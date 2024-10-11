إسبانيا تدعو العالم إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منددا بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقال سانشيز، في تصريحات صحفية، "أندد بالهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان". مضيفا أن إسبانيا أوقفت بيع أسلحة إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، داعيا العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتابع قائلا "أعتقد أنه من الملح بالنظر إلى ما يحدث في الشرق الأوسط، أن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير أسلحة للحكومة الإسرائيلية".

وكانت وزارة الدفاع الإسبانية أعلنت اليوم، أنه لم يصب أحد من جنودها المشاركين في قوة يونيفيل، حيث تنشر إسبانيا 650 جنديا لحفظ السلام في لبنان في حين يقود المهمة جنرال إسباني.

وأعلنت قوات يونيفيل أعلنت أمس الخميس تعرض جنديين تابعين لها للإصابة بنيران دبابة إسرائيلية، وتعرض المقر العام لها في الناقورة جنوبي لبنان والمواقع المجاورة للقصف بشكل متكرر.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوة تابعة لقوات حفظ السلام الأممية في لبنان، معتبرا ذلك "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".