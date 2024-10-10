70 شهيدا في غزة ونداء استغاثة لوقف الإبادة شمال القطاع

استشهد أكثر من 70 فلسطينيا في غزة جراء الغارات والقصف الإسرائيلي منذ فجر أمس الأربعاء، أغلبهم في منطقة شمال القطاع التي تحاصرها قوات الاحتلال لليوم السادس على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا -اليوم الخميس- إثر غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا بالسكان جنوب شرقي خان يونس.

وقال المراسل إن 6 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية على دوار بني سهيلا شرقي خان يونس أيضا. وقد نقل المصابون إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

ووسط قطاع غزة، قالت مصادر فلسطينية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة أبو مهادي غربي المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات.

حصار

وفي منطقة شمال القطاع، أكد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مخيم جباليا لليوم السادس على التوالي، وتواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى داخله.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا مأهولا في الهوجا بمخيم جباليا.

وقال المراسل إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف منازل في منطقة التوام شمالي قطاع غزة.

نداء استغاثة

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 125 فلسطينيا في محافظة الشمال وخاصة مخيم جباليا على مدار 5 أيام متواصلة.

وأضاف المكتب في بيان أن عشرات الجثث ما زالت ملقاة في الشوارع، ولم يتم الوصول لها بسبب استهداف الاحتلال سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وقال أيضا إنه يطلق نداء استغاثة عاجلة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية بوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في محافظة شمال غزة، والعمل على إيصال مساعدات لعشرات آلاف النازحين الذين يمنع الاحتلال عنهم الغذاء.

عمليات المقاومة

ميدانيا، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا لاستهدافها دبابة "ميركافا 4" تابعة لجيش الاحتلال في كمين محكم قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا.

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها أسقطت 3 مسيّرات إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في أجواء مدينة خان يونس بقطاع غزة.