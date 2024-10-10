رئيس مجلس الوزراء القطري يؤكد ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الخميس على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتجنب اتساع دائرة العنف.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة اليوم الخميس على استعداد دولة قطر الكامل لبذل كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع وزير خارجية إيران التطورات بالمنطقة، ولا سيما في غزة ولبنان.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل وزير الخارجية الإيراني

#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ZS5QcMeDYW — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 10, 2024

من جانبه، قال عراقجي إنه أجرى محادثات مهمة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بخصوص الوضع الإقليمي.

وأضاف أن إيران وقطر لديهما اهتمامات ومصالح مشتركة ومصممتان على التعاون.

وقال "منطقتنا تواجه تحديات صعبة بحاجة للمعالجة من خلال المشاورات الوثيقة والجهود المشتركة".