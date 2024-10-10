هجوم من العراق على شمال إسرائيل واعتراض مسيّرة قرب إيلات

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت بواسطة الطائرات المسيرة "هدفا حيويا" شمال إسرائيل فجر اليوم الخميس، في حين ذكر جيش الاحتلال أنه اعترض مسيرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر.

وذكرت في بيان أنها ستستمر بنهجها "في مقاومة الاحتلال نصرة لأهالي فلسطين ولبنان" وستواصل "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، ردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

من ناحيته أعلن جيش الاحتلال -في وقت مبكر من فجر اليوم- أن سلاح الجو التابع اعترض بنجاح مسيرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر لكنها لم تدخل أراضيها، وذلك بعد دقائق من إعلان المقاومة الإسلامية بالعراق عن استهداف شمال إسرائيل.

وفي الإطار ذاته، أفاد الأمن العام الأردني بسقوط جسم متفجر في مدينة العقبة الساحلية "دون وقوع إصابات" مشيرا إلى أن سلاح الهندسة الملكي تعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

كما تنفذ إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي غارات وهجمات صاروخية عنيفة شملت معظم مناطق لبنان بما في ذلك بيروت، في تجاهل صارخ للتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.