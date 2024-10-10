هجوم من العراق على شمال إسرائيل واعتراض مسيّرة قرب إيلات

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت بواسطة الطائرات المسيرة "هدفا حيويا" شمال إسرائيل فجر اليوم الخميس، في حين ذكر جيش الاحتلال إنه اعترض طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنها ستستمر بنهجها "في مقاومة الاحتلال نصرة لاهالي فلسطين ولبنان" وستواصل "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، ردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، بحسب البيان.

من ناحيته أعلن جيش الاحتلال في وقت مبكر من فجر اليوم أن سلاح الجو التابع له اعترض بنجاح طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر لكنها لم تدخل أراضيها، وذلك بعد دقائق من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف شمال إسرائيل.

وفي الإطار ذاته أفاد الأمن العام الأردني بسقوط جسم متفجر في مدينة العقبة الساحلية "دون وقوع إصابات"، مشيرا إلى أن سلاح الهندسة الملكي تعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

كما تشن إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي غارات وهجمات صاروخية عنيفة شملت معظم مناطق لبنان بما في ذلك بيروت في تجاهل صارخ للتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.