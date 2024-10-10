مليارات الدولارات.. وسائل إعلام تكشف خسائر إسرائيل بالشمال

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض خسائر الاحتلال الإسرائيلي البشرية والزراعية في الشمال، وذلك في ظل اشتداد الحرب التي يخوضها مع حزب الله على الحدود اللبنانية.

فقد قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن 6 آلاف طلب قدمت للتعويض عن منازل تضررت بفعل قصف حزب الله اللبناني للمستوطنات الشمالية.

وكشفت القناة أن 10 آلاف صاروخ وقذيفة أطلقت على المستوطنات الشمالية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، سقطت في نحو 1031 موقعا، مشيرة إلى أن طلبات التعويض كلفت خزينة الدولة 15 مليار شيكل (نحو 4 مليارات دولار).

وأضافت أنه خلال الأسابيع الأخيرة، أطلق حزب الله ما معدله 150 صاروخا يوميا على المستوطنات الشمالية.

وأشارت إلى أن 196 ألف دونم زراعي اشتعلت فيها النيران بفعل صواريخ حزب الله، وهو ما تسبّب في أضرار اقتصادية للمزارعين في الشمال.

وقالت القناة الإسرائيلية إن 53 جنديا ومستوطنا قتلوا بنيران حزب الله كما أصيب 441 بإصابات مختلفة.

وتواصل إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عدوانها الشامل على لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه مخالفة بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.