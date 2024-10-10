مشاهد توثق استيلاء القسام على 3 مسيرات إسرائيلية بالبريج

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من استيلاء مقاتليها على 3 مسيّرات خلال قيامها بمهام عملياتية واستخبارية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت القسام في الفيديو أن الطائرات المسيرة من نوع "إيفو ماكس".

وقال الخبير العسكري إلياس حنا إن هذا النوع من المسيرات صغير ويستخدم في عمليات القصف وإطلاق النار وجمع المعلومات والصور التي تخدم الوحدات التكتيكية المقاتلة.

وبيّن حنا، وهو عميد لبناني متقاعد، أن هذه المسيرات تصبح أكثر هشاشة وعرضة لإسقاطها "عندما تذهب إلى مستوى متدنٍ، مما يحرم العين المتقدمة من عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات التكتيكية".

وأوضح للجزيرة أن المقاومة الفلسطينية دأبت على إسقاط المسيرات في قطاع غزة "ربما برصاصة واحدة".

ويقول الخبير العسكري حاتم كريم الفلاحي إن هذه المسيرات تحتوي على أشرطة سجلتها توثق وتدين جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين بغزة.

وأضاف الفلاحي، وهو عميد عراقي متقاعد، أنه يمكن المقاومة الاستفادة من هذه المسيرات بمهام تنفذ ضد جيش الاحتلال.

وبيّن أن إسقاط المسيرات يعني فصلها عن القواعد التي أطلقتها "لخدمة الألوية المتقدمة في عمليات المراقبة والرصد واستهداف المدنيين".