قصف مكثف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال ربع أراضي لبنان

شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، كما استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم الخميس، فيما كثف حزب الله قصف البلدات والمدن بإسرائيل، واستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إخلاء إسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط عدد من المصابين في غارة إسرائيلية قرب حاجز للجيش اللبناني بمحيط بلدة حوش السيد علي بالبقاع.

وأكد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أغار منذ صباح اليوم على العديد من البلدات والمدن اللبنانية من بينها بلدة الرمادية ومحيط بلدة صريفا في قضاء صور، وبلدتي دير انطار وجبال البطم في جنوب لبنان.

أضرار جسيمة

في المقابل، أكد حزب الله أنه استهدف بيت هيلل ومحيط موقع المرج وموقع معيان باروخ وكريات شمونة شمالي إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة.

كما أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مرغليوت بالجليل الأعلى، ونقلت عن شهود تأكيدهم تسجيل أضرار جسيمة.

من جانبها، طالبت بلدية كريات شمونة السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

وقال حزب الله إنه استهدف كريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وتحدث عن اعتراض عدد منها.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت مجددا في كريات شمونة وكفار جلعادي وبلدات بالجليل قريبة من الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية حاولت التسلل من محيط رأس الناقورة باتجاه منطقة المشيرفة جنوبي لبنان.

وضمن ما تعرف بسلسلة الهدهد، بث حزب الله صورا التقطت بمسيرة لقواعد عسكرية ومراكز اتصالات ومواقع حيوية أخرى، في حيفا والكرمل.

وكان حزب الله كثف أمس الأربعاء من عملياته وقصفه بالصواريخ مدنا وبلدات في الجليل وقواعد عسكرية في الجولان.

وقد أدى سقوط صواريخ على كريات شمونة حسب الإسعاف الإسرائيلي إلى مقتل شخصين.

كما أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط احتياط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان.

البيانات الإسرائيلية

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته دمرت ما سماه بنى تحتية وأكثر من 500 بنية تحتية عملياتية ومنشآت قتالية لحزب الله، خلال العمليات المتواصلة لقواته في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس الأربعاء، أنه ألحق أضرارا بقدرات الحزب الصاروخية وقدرته الهجومية، كما قال إن عمليات القوات الإسرائيلية في المنطقة تدفع قوات الرضوان بعيدا عن خط التماس مع الحدود وفق ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.

وتوعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بمواصلة مهاجمة حزب الله بقوة، قائلا إن إسرائيل لن تسمح للحزب بالتقاط أنفاسه أو ترميم قوته.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ناشطا في وحدة ملف الجولان التابعة لحزب الله اللبناني ويدعى أدهم جاحوت في غارة جوية على منطقة القنيطرة بسوريا.

وأضاف الجيش، في بيان، أن جاحوت كان ينقل معلومات من جهات في النظام السوري إلى حزب الله ومعلومات على الجبهة السورية من أجل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان.

إلى ذلك، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بتسجيل 1645 إصابة بمباني وشركات ومناطق زراعية بإسرائيل في البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، جراء صواريخ حزب الله منذ بداية المواجهات قبل عام.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن أكبر الأضرار المسجلة كانت في كريات شمونة ومنارة شمالي إسرائيل.