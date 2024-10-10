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فرنسا وإيطاليا تعلّقان على قصف إسرائيل القوات الأممية بلبنان

NABATIEH GOVERNORATE, LEBANON - AUGUST 26: The United Nations Interim Peace Forces (UNIFIL) stand guard holding the flag of the United Nations by the border at the Kafr Shuba region, considered a disputed area between Lebanon and Israel, to ensure security in the town of Kafr Shuba in Nabatieh Governorate, Lebanon on August 28, 2023. Following Israel's withdrawal in 2000 from southern Lebanon, which it seized in 1982, the UNIFIL took control of the 120-kilometer-long border referred to as the 'Blue Line'. Discussions on the extension of UNIFIL's mandate in Lebanon are ongoing with the Lebanese government. (Photo by Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images)
عناصر من القوات الأممية المتمركزة على الحدود بين إسرائيل ولبنان (الأناضول)
10/10/2024

علقت فرنسا وإيطاليا -اليوم الخميس- على استهداف الجيش الإسرائيلي القوات الدولية (يونيفيل) المتمركزة في جنوب لبنان، التي يبلغ تعدادها نحو 4 آلاف جندي.

وقالت فرنسا إنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن استهداف قوة الأمم المتحدة، وأضافت أن ضمان سلامتها "يمثل التزاما".

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية -في بيان- "تعبر فرنسا عن قلقها الشديد بعد إطلاق إسرائيل النار على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتندد بأي هجوم" عليها، مضيفة أنه لم يصب أحد من جنودها في اليونيفيل البالغ عددهم 700.

وأضافت الوزارة أنها "ننتظر توضيحات من السلطات الإسرائيلية"، مؤكدة أن "حماية قوات حفظ السلام التزام ينطبق على جميع الأطراف في أي صراع".

استدعاء السفير

من جانبه، اتهم وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب محتملة" بعد إعلان يونيفيل أنها تعرضت لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.

واستدعى الوزير الإيطالي السفير الإسرائيلي في روما للاحتجاج على تعرض اليونيفيل للقصف.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي أن "الأعمال العدائية المتكررة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد مقر اليونيفيل يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وتمثل بالتأكيد انتهاكات خطيرة للغاية لقواعد القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق، قال مصدر في قوات اليونيفيل للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي استهدف برج حراسة لقوات اليونيفيل في المقر العام في رأس الناقورة.

وقال مصدر آخر إن جنديين من قوات اليونيفيل أصيبا بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي على أحد مواقع القوة الدولية، في حين ذكر مصدر في الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

المصدر : وكالات

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