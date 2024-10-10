عراقجي: نجري مشاورات لوقف الحرب وإيران جاهزة لأي سيناريو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران أجرت مشاورات "بشأن كيفية وقف إطلاق النار وتوقف المجازر والقتل والتدمير"، وتحدث في مقابلة مع الجزيرة عن قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الولايات المتحدة -عبر دول أخرى- ضمن مشاورات لوقف الحرب.

وأكد عراقجي أن الدول الكبرى في المنطقة بإمكانها أن تلعب دورا حيال التصعيد الحالي، وأضاف "دور السعودية كبير في المنطقة وقطر دولة مؤثرة ونجري مشاورات معهما لوقف الحرب".

وعن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني، قال عراقجي إن إيران جاهزة لأي سيناريو مع أنها لا تريد الحرب ولا التصعيد.

وأضاف "بإمكان الإسرائيليين اختبار إرادتنا"، وتابع "سنرى كيف سيكون الهجوم، وبناء عليه سنحدد طبيعة ردنا التي سندرسها بكل دقة".

واتهم وزير الخارجية الإيراني إسرائيل بالبحث عن حرب واسعة وجرّ دول إلى هذه الحرب، مؤكدا أن بلاده ليست الوحيدة التي لا تريد حربا واسعة بل إن الجميع يعرف كارثية هذه الحرب.

وقال إن المقاومة قادرة على الرد على الكيان الإسرائيلي، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق هدف حربه في قطاع غزة.

وأضاف "نتنياهو لم يحقق هدف حربه في غزة بالقضاء على حركة حماس، وسيواجه الحالة ذاتها في لبنان".

وأوضح عراقجي أن طهران لم تتخلّ يوما عن دعم المقاومة، مؤكدا أنه قد أعلن من بيروت أن إيران لن تتخلى عن المقاومة.

وقال "دعمنا لن يقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي، وسنقدم أي شيء ضروري لهم مهما كان".

ووصف وزير الخارجية الإيراني لقاءاته في بيروت -خلال زيارته الأخيرة للبنان- بأنها كانت جدية وجيدة ولم تتخللها أي توترات، مؤكدا أن طهران ستدعم قرارات الحكومة اللبنانية والمقاومة.

وبدأ عراقجي، أمس الأربعاء، جولة خليجية استهلّها بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، كما زار قطر لبحث تطورات المنطقة، خاصة في غزة ولبنان، مع المسؤولين القطريين.