القسام توقع سرية مشاة إسرائيلية بكمين مركب في جباليا

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أوقعت سرية مشاة ميكانيكية مؤللة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن سرية الاحتلال كانت تتألف من 12 مركبة وشاحنة محملة بالجنود، وفور وصولها إلى موقع الكمين تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحملة بالجنود، واستهداف سيارة جيب بقذيفة "تاندوم".

وأضافت أن مقاتلي القسام تقدموا نحو منطقة الكمين، وأجهزوا على من تبقى من الجنود من "المسافة صفر" بالأسلحة الخفيفة، كما استهدفوا عددا من الجنود الذين فروا من المكان باتجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأكدت الكتائب استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم وعبوة شواظ في الكمين.

كما أعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة من "المسافة صفر"، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

دبابة ميركافا

وقالت القسام إنها دمرت دبابة "ميركافا 4" بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء، غربي معسكر جباليا، واستهدفت دبابة "ميركافا" أخرى بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني، غرب جباليا أيضا.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تحشدات قوات جيش الاحتلال شرق معسكر جباليا بقذائف الهاون.

وفي منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- عن قنص جندي إسرائيلي.

وكانت سرايا القدس أعلنت إسقاط 3 مسيرات إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في أجواء مدينة خان يونس، بقطاع غزة.

وتأتي هذه العمليات في ظل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة بغارات مكثفة، واستمرار حصارها تلك المناطق ومنع وصول الوقود والمواد الإغاثية، وهو ما يزيد من معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين.