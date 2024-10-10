جريحان في عملية طعن بحيفا وإحباط هجوم في تل أبيب

أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوبي مدينة حيفا ونقلهما للمستشفى.

من جانب آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك إحباط هجوم قالا إنه كان يستهدف مجمع عزرائيلي التجاري في مدينة تل أبيب واعتقال 5 أشخاص.