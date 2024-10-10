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جريحان في عملية طعن بحيفا وإحباط هجوم في تل أبيب
10/10/2024-|آخر تحديث: 10/10/202401:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوبي مدينة حيفا ونقلهما للمستشفى.
من جانب آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك إحباط هجوم قالا إنه كان يستهدف مجمع عزرائيلي التجاري في مدينة تل أبيب واعتقال 5 أشخاص.
مشاهد من مكان حادث الطعن في "برديس حنا" والذي أسفر عن عدة إصابات ويجري فحص الخلفية. pic.twitter.com/CyVmuKpXaa
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 10, 2024
المصدر : الجزيرة