إصابات وحرائق في قصف إسرائيلي على مواقع بحمص وحماة

استهدف هجوم إسرائيلي منطقة صناعية في محافظة حمص بوسط سوريا فجر الخميس، مما تسبّب في إصابة 4 أشخاص واندلاع حريق ضخم ووقوع أضرار مادية، كما قصفت إسرائيل موقعًا سوريًّا بريف حماة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إنّ "عدوانا إسرائيليا استهدف المدينة الصناعية في حسياء" الواقعة على بُعد حوالي 30 كيلومترا جنوب مدينة حمص، مشيرة إلى أنّ "المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية".

ونقلت الوكالة عن مدير المدينة الصناعية في حسياء قوله إنّ القصف الجوي الإسرائيلي استهدف معمل سيارات إضافة لسيارات محمّلة بمواد طبية وإغاثية بالمدينة"، وأدى لاشتعال حريق كبير بالمكان، حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماده.

كما أفادت وكالة سانا بأن قصفا إسرائيليا من جهة شمال لبنان استهدف نقطة عسكرية في بلدة معرين بريف حماة. وقالت وسائل إعلام سورية إن حريقا نشب جراء هذا القصف.

وسمع دوي انفجار في مدينة درعا السورية، بحسب وسائل إعلام سورية.

ويأتي هذا القصف الجوي الإسرائيلي الجديد بعدما قالت وسائل إعلام سورية رسمية إنّ قصفا إسرائيليا أسفر الأربعاء عن مقتل شرطي في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان، في غارة قال الجيش الإسرائيلي إنها أسفرت عن مقتل عنصر من حزب الله داخل سوريا.

والثلاثاء، قُتل 7 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المَزّة في دمشق، بحسب وزارة الدفاع السورية.

وتعرضت عدة مناطق سورية، ومن بينها دمشق، خلال الفترة الماضية لغارات إسرائيلية متكررة استهدفت مواقع تابعة للجيش وأخرى تقول تل أبيب إنها تابعة لإيران وحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر تصديها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.