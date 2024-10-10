5 دول أفريقية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنساني الأممي

أصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين 15 دولة انتخبت لعضوية مجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء على الرغم من احتجاجات المعارضة في البلاد ومنظمات حقوقية عالمية.

وإلى جانب الكونغو الديمقراطية انتخبت لعضوية المجلس أيضا 4 دول أفريقية أخرى هي بنين وغامبيا وكينيا وإثيوبيا.

وستعمل الدول الخمس على شغل منصبها لمدة 3 سنوات، بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025، ولم تواجه الكونغو أي معارضة تقريبا في عملية الانتخاب، إذ حصلت على 172 صوتا من أصل 190.

وكانت هيومن رايتس ووتش والمجتمع المدني الكونغولي وأحزاب المعارضة قد أشارت إلى القمع السياسي والاعتقالات التعسفية والقتل كأسباب لحرمان كينشاسا من مقعد في هذه الهيئة الرمزية ذات المكانة العالية.

وقال وزير حقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية إن بلاده ستستغل هذا المنصب لتحسين وضع حقوق الإنسان لديها.

وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، وهو مكلف بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ومعالجة الانتهاكات.