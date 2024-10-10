حزب الله يبث مشاهد تفجير عبوات بقوات إسرائيلية جنوب لبنان

بث الإعلام الحربي لحزب الله -اليوم الخميس- مشاهد من تصدي مقاتليه لما قال إنها "محاولات تسلل قوات الاحتلال الإسرائيلي" داخل الأراضي اللبنانية وتفجير عبوات ناسفة فيها.

وقال الحزب في الفيديو إن محاولات التصدي كانت عند الحدود اللبنانية الجنوبية في جهة القطاع الشرقي، لكنه لم يحدد اسم المنطقة.

وأظهرت المشاهد زرع مقاتلي حزب الله عبوات ناسفة في محاور التقدم المحتملة بالجنوب اللبناني، ورصد تسلل القوات الإسرائيلية حراريا ثم تفجير العبوات فيها.

وتضمنت اللقطات تصدي مقاتلي الحزب لمروحيات عسكرية إسرائيلية في أجواء المنطقة بصواريخ محمولة على الكتف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه في الهجوم البري ضد حزب الله في لبنان وخلال عمليات على الحدود إلى 12 بعد مقتل رقيب أول من الكتيبة 5030.

ووسّعت إسرائيل -منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي- حربها على حزب الله لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.

ويرد حزب الله يوميا -عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.