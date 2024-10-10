ضحايا بقصف على بيروت وحزب الله يتصدى لجنود ويقصف شمال إسرائيل

استهدفت غارة إسرائيلية مساء الخميس مبنى من عدة طوابق بمنطقة النويري وسط بيروت وأدت لسقوط ضحايا، في حين قصف حزب الله تجمعات لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان، وأطلق رشقات صاروخية على حيفا والجليل الأعلى.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مقتل 2 على الأقل وإصابة 9 في الغارة الإسرائيلية وسط بيروت.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المستهدف في الهجوم على بيروت هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مكون من 8 طوابق والصواريخ أصابت 3 منها.

ويعد هذا الاستهداف هو الثالث على بيروت بعد الغارات السابقة التي استهدفت منطقتي الباشورة والكولا.

غارة إسرائيلية في قلب العاصمة اللبنانية #بيروت تستهدف مبنى من طوابق عدة بمنطقة النويري، فما التفاصيل الأولية عنها؟#الأخبار pic.twitter.com/hve5ZqZoI4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 10, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 13 لبنانيا وأصيب آخرون، جراء غارات إسرائيلية استهدفت أخرى بلدات شرق وجنوب لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية بمقتل 9 أشخاص، بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الكرك، بالبقاع شرق لبنان.

وقبل ذلك، أفادت الوكالة بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى وتدمير هائل لعدد من المنازل السكنية جراء غارة إسرائيلية على بلدة ميفدون في النبطية جنوب البلاد.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة سحمر (جنوب شرق)، فجر الخميس، مما أدى إلى سقوط قتيلين وفق المصدر نفسه.

كما طالت الاعتداءات الإسرائيلية بلدة ميدون بقضاء البقاع الغربي وأسفرت عن أضرار جسيمة بالمنازل، حسب الوكالة.

يأتي ذلك وسط مواصلة الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث طالت سلسلة غارات بلدة البازورية في قضاء صور، إلى جانب بلدات النفاخية، ديركيفا، والمعشوق.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة حامول وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ودبين والخيام في مرجعيون بالنبطية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية ظهر الخميس أن 9 غارات إسرائيلية استهدفت منذ صباح اليوم المنطقة الحدودية مع سوريا في الهرمل شمال شرقي لبنان.

غارة جوية على منطقة الكرك في زحلة شرق لبنان #حرب_غزة #لبنان pic.twitter.com/68JMfIE1we — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 10, 2024

هجوم حزب الله

في المقابل، أعلن حزب الله، منذ فجر الخميس، عن 8 تصديات لقوات إسرائيلية غازية لجنوب لبنان.

وقال الحزب إنه استهدف بصواريخ موجهة دبابة إسرائيلية في أثناء تقدمها إلى بلدة رأس الناقورة، مما أدى إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضاف لاحقا أنه قصف بـ3 رشقات صاروخية قوات إسرائيلية حاولت التقدم لإجلاء المصابين جراء تدمير هذه الدبابة.

وأيضا، لفت حزب الله إلى أنه استهدف برشقة صاروخية قوات إسرائيلية في أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة، بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب.

كما قصف بـ3 رشقات صاروخية تجمعين لجنود إسرائيليين بمنطقة خلة الشنديبة، في بلدة عيتا الشعب، ومحيط جبانة يارون، وتحركا لجنود آخرين في منطقة تلة المجدل ببلدة ميس الجبل.

اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في كريات شمونة بالجليل الأعلى#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/PmTw0RTw38 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 10, 2024

أضرار وإصابات

وفي إطار هجماته على شمال إسرائيل، قال حزب الله إنه قصف منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ مستوطنتي كرمئيل وكريات شمونة، وتجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنات كفرجلعادي وبيت هيلل، ومعيان باروخ، ويرؤون، ومحيط موقع المرج العسكري.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة إسرائيليين اثنين، الخميس، إثر إطلاق 100 صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل، في حين ادعت تل أبيب مهاجمة 110 أهداف لحزب الله.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 4 إسرائيليين أصيبوا جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى.

في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم نقل 7 جنود مصابين من منطقة القتال في الشمال إلى مستشفى زيف.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم تسجيل 1645 إصابة في المباني والممتلكات العامة في بلدات حدودية مع لبنان خلال عام.