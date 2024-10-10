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بالصور.. إعصار ميلتون يضرب ولاية فلوريدا ويدمر المنازل

A vehicule is stranded on a water-flooded street after Hurricane Milton made landfall in Brandon, Florida on October 9, 2024. - Milton made landfall in Florida October 9, 2024 as an "extremely dangerous" Category 3 hurricane, packing life-threatening storm surge, extreme winds and flash flooding, the National Hurricane Center (NHC) said. "Data indicate the eye of Hurricane Milton has made landfall near Siesta Key in Sarasota County along the west coast of Florida," the NHC said in an 8:30 pm (0030 GMT Thursday) bulletin. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)
مركبة عالقة في شارع غمرته المياه بعد أن ضرب إعصار ميلتون منطقة براندون بولاية فلوريدا (الفرنسية)
10/10/2024

اجتاح إعصار ميلتون السواحل الغربية لولاية فلوريدا مساء الأربعاء، ووصل إلى اليابسة مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، مما أدى إلى دمار كبير في العديد من المناطق.

ووصلت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى 195 كيلومترا في الساعة عند هبوطه قرب سيستا كي في منطقة ساراسوتا، وذلك بحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وخلّف الإعصار دمارا واسعا في البنية التحتية، ودمرت الرياح العاتية والمطر الغزير المنازل والمباني، خاصة في المناطق السكنية ذات المنازل المتنقلة، حارما أكثر من 2,5 مليون منزل من التيار الكهربائي ومتسببا بفيضانات بعد أسبوعين على مرور إعصار هيلين المدمر.

FORT MYERS, FLORIDA - OCTOBER 09: A power pole lays on the ground after it was snapped in half after what appeared to be a tornado passed through the area before Hurricane Milton's arrival on October 09, 2024, in Fort Myers, Florida. People are preparing for the storm, which could be a Cat 3 when it makes landfall on Wednesday evening. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
عمود كهربائي ملقى على الأرض بعد أن انقسم إلى نصفين بسبب إعصار مر بالمنطقة قبل وصول إعصار ميلتون (غيتي)

ورافق إعصار ميلتون نحو 19 إعصارا محليا على الأقل، مما أدى إلى تدمير نحو 125 منزلا بالكامل -معظمها منازل متنقلة- في العديد من المناطق المتضررة.

وزادت هذه الأعاصير المفاجئة شدة الأزمة، إذ تعاني مناطق عدة من دمار مضاعف نتيجة هذه الأعاصير القوية.

وأسفرت الأعاصير عن مقتل شخصين وتدمير ما يقارب 100 منزل في مدينة فورت بيرس على الساحل الشرقي لفلوريدا، كما فرضت السلطات حالة طوارئ في منطقة خليج تامبا بسبب الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار.

Connor Ferran's house is seen after it was hit by a tornado in Fort Myers, Florida on October 9, 2024, as Hurricane Milton approaches. - Milton reg سذained power on October 8 to become a Category 5 storm with maximum sustained winds of 165 mph (270 kph) as it barrels towards the west-central coast of Florida and is forecast to make landfall late October 9, according to the National Hurricane Center. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
إعصار ميلتون دمر ما يقارب 100 منزل في مدينة فورت بيرس على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا (الفرنسية)

وغمرت المياه أجزاء كبيرة من خليج تامبا، وسط تحذيرات مستمرة من فيضانات تهدد الأرواح والممتلكات، وكانت مناطق أورلاندو وتامبا الأكثر عرضة للفيضانات، إذ شهدت بعض الأحياء ارتفاعا سريعا في مستويات المياه، مما استدعى عمليات إخلاء للسكان.

وأعلن رون ديسانتيس حاكم فلوريدا عن استعداد أكثر من 50 ألف عامل خطوط كهرباء للبدء في إعادة التيار الكهربائي فور تراجع الإعصار.

كما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحكومة الفدرالية مستعدة لنشر قوات عسكرية للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ.

FORT MYERS, FLORIDA - OCTOBER 09: Connor Ferran surveys what is left after what appeared to be a tornado tore the roof off of his home before Hurricane Milton's arrival on October 09, 2024, in Fort Myers, Florida. He said he had just had the roof replaced two years after Hurricane Ian had damaged it. People are preparing for the storm, which could be a Cat 3 when it makes landfall on Wednesday evening. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
إعصار ميلتون دمر البنية التحتية خاصة في المناطق السكنية ذات المنازل المتنقلة (غيتي)

وتأتي استجابة الحكومة بعد أقل من أسبوعين على إعصار هيلين الذي ألحق أضرارا واسعة في الساحل الغربي لفلوريدا، وأدى إلى وفاة ما يقارب 230 شخصا.

Dan Jones points toward a destroyed roof in his backyard after a tornado hit in Fort Myers, Florida on October 9, 2024, as Hurricane Milton approaches. - Many Florida residents have fled, but some battened down the hatches, in the final hours October 9, 2024 before Hurricane Milton pummels the state, as government relief efforts were dragged into the thick of the White House race. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
سقف مدمر في الفناء الخلفي لمنزل بعد أن ضربه إعصار في فورت مايرز بولاية فلوريدا (الفرنسية)

خسائر كبيرة

وقدّر خبراء الأرصاد والتأمين أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إعصار ميلتون ستتراوح بين 60 و75 مليار دولار، وتشمل هذه الخسائر الأضرار المادية للمباني والبنية التحتية المدمرة وخسائر أخرى مرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي والفيضانات.

FORT MYERS, FLORIDA - OCTOBER 09: Robert Haight salvages what he can from his home after what appeared to be a tornado tore the roof off before Hurricane Milton's arrival on October 09, 2024, in Fort Myers, Florida. He said he had just had the roof replaced two years after Hurricane Ian had damaged it. People are preparing for the storm, which could be a Cat 3 when it makes landfall on Wednesday evening. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ميلتون يمثل إحدى أكبر الكوارث التي تعرضت لها فلوريدا منذ عقود (غيتي)

وقد ذكر مصمم نماذج الكوارث في شركة "إنكي" للأبحاث أن هذه الكارثة تمثل "واحدة من أكبر الكوارث التي تعرضت لها فلوريدا منذ عقود".

Water-flooded streets are seen after Hurricane Milton made landfall in Fort Myers, Florida, on October 9, 2024. - Milton made landfall in Florida October 9, 2024 as an "extremely dangerous" Category 3 hurricane, packing life-threatening storm surge, extreme winds and flash flooding, the National Hurricane Center (NHC) said. "Data indicate the eye of Hurricane Milton has made landfall near Siesta Key in Sarasota County along the west coast of Florida," the NHC said in an 8:30 pm (0030 GMT Thursday) bulletin. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
شوارع مغمورة بالمياه بعد وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة في فورت مايرز بولاية فلوريدا (الفرنسية)

ويجادل الخبراء بأن للتغير المناخي دورا كبيرا في تفاقم شدة الأعاصير مثل ميلتون وهيلين، إذ ترفع درجات حرارة المحيطات قوة العواصف وتزيد كمية الأمطار.

ومن المرجح أن تزداد قوة الأعاصير في المستقبل نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، وهو ما يعزز خطر الفيضانات الساحلية والفيضانات الداخلية المدمرة.

People take photos and videos as they walk through streets inundated by floodwaters after Hurricane Milton made landfall in Fort Myers, Florida, on October 9, 2024. - Milton made landfall in Florida October 9, 2024 as an "extremely dangerous" Category 3 hurricane, packing life-threatening storm surge, extreme winds and flash flooding, the National Hurricane Center (NHC) said. "Data indicate the eye of Hurricane Milton has made landfall near Siesta Key in Sarasota County along the west coast of Florida," the NHC said in an 8:30 pm (0030 GMT Thursday) bulletin. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
أشخاص يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو أثناء سيرهم في شوارع غمرتها المياه بعد وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة (الفرنسية)
المصدر : وكالات

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