الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط أميركية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم استهدفوا سفينة نفط أميركية في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيّرتين، وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة، بحسب بيان متلفز.

وأضاف سريع أن العملية الثانية استهدفت بصاروخ مجنح سفينة أخرى في المحيط الهندي من غير توضيح لهويتها.

وقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، أن أضرارا لحقت بسفينة إثر تعرضها لقذيفة قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها، بالإضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية، في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.