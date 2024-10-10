الاحتلال يواصل حصار شمال غزة وعشرات الجثث ملقاة بالطرقات

سقط عدد من الشهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين لا تزال عشرات الجثث ملقاة على الطريق في محافظة الشمال، وذلك في اليوم السادس من محاصرة قوات الاحتلال للشمال.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء ومصابين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في منطقتي، العلمي وتل الزعتر، بمخيم جباليا شمالي القطاع.

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال محاصرة مخيم جباليا، شمالي القطاع، لليوم السادس على التوالي.

وقال الدفاع المدني في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا على شمال القطاع، ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل.

وأضاف أن جيش الاحتلال يمنع، منذ صباح الأحد الماضي، دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمالي غزة، مما يهدد حياة الفلسطينيين هناك.

وأوضح الدفاع المدني أن عشرات الجثث لا تزال ملقاة في الطرق ولم تنتشل بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف.

وكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في محافظة الشمال، مما جعل التنقل فيها أمرا شبه مستحيل.

إخلاء مستشفيات

وحذر الدفاع المدني في غزة من أن إخلاء مستشفيات شمال القطاع سيؤدي إلى انهيار كامل في النظام الصحي، ومضاعفة معاناة السكان.

من ناحية ثانية، قالت مصادر طبية للجزيرة، إن 56 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر اليوم، بينهم 26 شهيدا في قصف على مدرسة رُفيدة التي تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن جيش الاحتلال تعمد قصف المدرسة، لأنه كان على علم بأن هذه المدرسة تضم آلاف النازحين من الأطفال والنساء.

وأوضح المكتب أن هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال إلى 190 مركزا.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال، لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وإيقاف استمرار المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

5 مجازر

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر في القطاع، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 55 شهيدا، و166 مصابا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين سقطوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي، إلى 42 ألفا و65 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 97 ألفا و886.

من ناحية ثانية، قال الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود" كريستوفر لوكيير إن من غير المقبول استهداف الأطقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني في غزة ولبنان.

وشدد لوكيير، في مقابلة مع الجزيرة، على ضرورة وقف استهداف المرافق الطبية على الفور.