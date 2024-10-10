الاحتلال يقرر مصادرة أراض للأونروا في القدس

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك أمرا بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس المحتلة وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية.

بدورها، أوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه ستتم مصادرة منطقة مقر الأونروا في القدس لبناء 1440 وحدة سكنية، مضيفة أن المشروع في مراحل الإعداد.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وافقت الأحد الماضي على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء أنشطة وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء حذر الأعضاء إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط الأونروا في قطاع غزة، في حين انتقدت الولايات المتحدة الأميركية حليفتها إسرائيل وقالت إن عليها التعامل بشكل عاجل مع الأوضاع الكارثية في القطاع والكف عن مفاقمة المعاناة بالحد من تسليم المساعدات.

يذكر أن إسرائيل كانت اتهمت بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم أنه لم يثبت أي شيء من تلك الاتهامات حتى الآن، في حين استشهد أكثر من 300 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معظمهم من موظفي الأونروا.