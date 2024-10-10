اشتباكات عنيفة بطوباس واقتحامات للاحتلال بالخليل

يخوض مقاومون فلسطينيون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال داخل مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين استهدفوا آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

📷 مقاومون يستهدفون آليات جيش الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم الفارعة جنوبي #طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/6Q8jatNEKf — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 9, 2024

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أحد طواقمه في مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

وفي الخليل جنوبي الضفة اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة سعير شمال شرق المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أُمر شمال مدينة الخليل.

قوة خاصة إسرائيلية بلباس مدني تغتال 4 شبان فلسطينيين داخل مركبة في نابلس في الضفة الغربية . pic.twitter.com/rUySzlngsN — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 9, 2024

استشهاد فلسطينيين

وأمس الأربعاء، قال الجيش الاسرائيلي إن وحدة خاصة من قواته اغتالت 5 شبان داخل مركبتهم في أحد شوارع نابلس، لكن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن 4 شهداء سقطوا في العملية الإسرائيلية.

وحصلت الجزيرة على مشاهد لكمين تصدت فيه سرايا القدس لقوة إسرائيلية بمخيم جنين قبل أسابيع. وتظهر المشاهد كمين سرايا القدس بحارة الدمج، والذي قتل فيه ضابط إسرائيلي وأدى لإصابة جنود آخرين.