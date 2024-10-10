إطلاق نار يستهدف شركة إسرائيلية في السويد وتوقيف مشتبه به

أفادت وسائل إعلام سويدية بأن مكتب شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا العسكرية، في مدينة غوتنبرغ، تعرض لإطلاق نار صباح اليوم الخميس، بينما أكدت الشرطة أنه لم تسجل أي إصابات.

ووقع الهجوم بالقرب من مقر تابع للشركة المصنعة للأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الشرطة السويدية. وألقي القبض على شاب مشتبه به لم يتجاوز 15 من عمره في مكان الحادث، وفتحت الشرطة تحقيقا أوليا بتهمة "محاولة القتل" و"جريمة سلاح خطيرة".

وأوضحت الشرطة أنها أرسلت دوريات ومروحية إلى مكان الحادث، بينما لم تصدر "إلبيت سيستمز" أي تعليق فوري على الحادث.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مصالح إسرائيلية في السويد، فقد سبق العثور على "جسم متفجر مشتبه به" خارج مكاتب الشركة في يونيو/حزيران الماضي، كما تم تسجيل حوادث مماثلة استهدفت السفارة الإسرائيلية في السويد والدانمارك منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشهدت السويد أخيرا حوادث عدة استهدفت المصالح الإسرائيلية، منها محاولة زرع قنبلة يدوية في السفارة الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي، وإطلاق نار خارج السفارة في مايو/أيار الماضي.

وأعلنت الشرطة تعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية ومؤسسات الجالية اليهودية في البلاد، على خلفية تزايد هذه الحوادث.

كذلك أفادت تقارير سابقة بأن وكالة الاستخبارات السويدية (سابو)" حذرت من تورط إيران في تجنيد عصابات إجرامية لتنفيذ "أعمال عنف" ضد المصالح الإسرائيلية في السويد، وهو ما نفته طهران.