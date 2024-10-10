إصابة 60 جنديا إسرائيليا في غزة وجنوب لبنان خلال يومين

أشارت معطيات للجيش الإسرائيلي إلى إصابة 60 جنديا غالبيتهم في جنوب لبنان خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل استمرار الجيش في شن عدوان شامل على لبنان وحرب إبادة على قطاع غزة.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، فقد وصل عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 4700 ارتفاعا من 4640 يوم الثلاثاء الماضي.

وبذلك يكون 60 جنديا قد أصيبوا خلال يومين.

وتشير المعطيات إلى أن من بين المصابين 2321 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعًا من 2317 يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقا للمعطيات، فإن 33 من المصابين ما زالوا يعالجون من إصابات خطيرة، و169 بإصابات متوسطة، و18 طفيفة.

وتفيد المعطيات بمقتل 731 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 348 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، التي بدأت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تواصل إسرائيل عدوانها الشامل على لبنان والعاصمة بيروت بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه مخالفة بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ عام إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.