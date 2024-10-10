أمن السلطة يحاصر منزل مطارد للاحتلال لاعتقاله

ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة تحاصر منزل مطلوب للاحتلال في طوباس، مشيرة إلى أنها اعتقلت 5 شبان بالمنطقة.

ولا تزال طوباس تشهد توترا وإغلاقا لبعض الشوارع بعد قيام أمن السلطة باعتقال مطارد آخر من قبل الاحتلال أعقبه اشتباكات مع أهالي المدينة.

ووجهت عائلة المطارد المعتقل أحمد أبو العايدة أحد قادة "كتيبة طوباس" رسالة للسلطة الفلسطينية، قالت فيها "لسنا دعاة انفلات أمني ولا فوضى، نحن أسرى محررون، وملفاتنا لديكم وطنية وعنواننا وحدة وبلد نظيف محرر. أيادينا مع أياديكم لمكافحة الفوضى والفساد والحشيش ولكن الأجدر بكم مساندتنا وليس محو أفكارنا ومعتقداتنا".

اعتصام شعبي واشتباكات مسلحة وإغلاق شوارع في طوباس، بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمطارد أحمد أبو العايدة، أحد قادة "كتيبة طوباس". pic.twitter.com/f7XiFf5UAt — ابو انس (@boanasahmed12) October 8, 2024

وأضافت عائلة أبو العايدة "نحن أبناء بلدكم، كفاكم ملاحقة لأبنائنا، حتى لا يأتي يوم نفعل ما يريد عدونا. أحمد أبو العايدة، صاحب الفكر والعقيدة المشرفة، مكانه بيننا وليس في سجنكم في الجنيد، اكسبونا قبل أن تفقدونا. تحملنا ما لا يُحتمل لأجل هذا البلد والمحافظة عليه".

وتابعت العائلة "نطالب أهالي طوباس والمسؤولين والعشائر والأسرى المحررين بالعمل على إنهاء هذه المهزلة. لن نهدأ حتى يعود أحمد إلينا، ونحن نخاطب بلغة الرقي والحل".