6 شهداء بغارات إسرائيلية والاحتلال يتوغل جنوب خان يونس

استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة، بينما توغلت آليات الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ في منطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع المحاصر، وذلك في ظل إطلاق نار مكثف من الآليات والطائرات المسيرة.

وقال مصدر طبي بمستشفى العودة إن هناك 3 مواطنين استشهدوا فضلا عن 8 مصابين، وذلك إثر قصف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمع مواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات (وسط).

بينما أفاد مصدر طبي آخر باستشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين جراء قصف مُسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين قرب مدخل البريج (وسط).

وفي مدينة خان يونس، قال شهود عيان للأناضول إن "آليات إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف في منطقة قيزان النجار جنوب شرقي المدينة".

محاصرة العائلات

وأضاف الشهود أن مئات العائلات الفلسطينية محاصرة شرق خان يونس بسبب القصف المدفعي المستمر وإطلاق النيران الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين والنازحين.

كما شهدت منطقة قيزان النجار والمنارة حركة نزوح واسعة من الفلسطينيين تحسبا لوقوع توغل وإطلاق للنيران، بحسب الشهود.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وحصار مميت ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حربها الدامية متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.