هجوم على سفينة بزورق مسيّر قبالة سواحل اليمن

أفادت مصادر ملاحية دولية اليوم الثلاثاء بتعرض سفينة لهجوم من زورق مسير قبالة السواحل الغربية لليمن، مضيفة أن التحقيقات جارية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن وقوع الهجوم على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

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وأضافت الهيئة أن السفينة أبلغت عن رصد 4 وقائع بالقرب منها وأن جميع أفراد الطاقم آمنون، وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

وشنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أمس الاثنين هجوما واسعا على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في منطقتي الحديدة ورأس عيسى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات شملت محطات كهرباء ومرفأ لاستيراد النفط.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي أولى هجماته المعلنة على اليمن في يوليو/تموز الماضي، ردا على استهداف تل أبيب بصاروخ حوثي.