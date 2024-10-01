مقتل 12 مهاجرا تونسيا في غرق قارب قبالة سواحل جربة

لقي 12 مهاجرا تونسيا حتفهم الاثنين إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة جزيرة جربة في جنوب شرق تونس، وفق ما أفاد متحدث قضائي.

وقال المتحدث باسم محكمة مدنين، فتحي البكوش، "تم انتشال 12 جثة وإنقاذ 29 آخرين بعدما غرق مركب يقلهم صباح اليوم (الاثنين) قبالة منطقة حومة السوق بجربة". وأوضح المصدر نفسه أن الضحايا هم "خمسة رجال وثلاثة رضع وأربع نساء".

ويجري حاليا التأكد من معرفة العدد الكلي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب وانطلقوا من جزيرة جربة. وأكدت وسائل إعلام محلية رسمية أن ما يقارب 60 شخصا كانوا على متن القارب.

من جانبه، أكد خفر السواحل الاثنين أنه "تمّ صباح اليوم (الاثنين) إشعار وحدات الحرس البحري بجربة بخروج أربعة أشخاص من البحر كانوا قد أبحروا خلسة، فور تلقي الإشعار، وتحوّلت الوحدات المعنية إلى عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة" لما تبين أنه حادث غرق لمركب بحري "كان يقل مجموعة من الأشخاص من التونسيين والأجانب".

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وخلال الفتر من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار من العام الحالي، غرقت 103 قوارب هجرة بحسب وزارة الداخلية التونسية.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قال الحرس الوطني إنه "اعترض أو أنقذ" 21 ألفا و545 مهاجرا، بزيادة تناهز 22.5% على أساس سنوي.

وخلال العام 2023، تم تسجيل 1300 مهاجر بين قتيل ومفقود في حوادث غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 30 ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف شخص العام الماضي، خلال السنوات العشر الماضية.