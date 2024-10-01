قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء منطقة الفيلات غرب العاصمة دمشق.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدّى لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في نبأ عاجل إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، مستخدمة في ذلك الصيغة نفسها التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.

وقالت سانا إن المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد قتلت في قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق.

وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.

صور للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الفيلات بالعاصمة السورية دمشق#الجزيرة pic.twitter.com/4cefaTkRLD — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 30, 2024

ونقلت وسائل إعلام سورية تجدد الانفجارات في دمشق للمرة الرابعة.

وحسب وسائل إعلام سورية فإن القصف الإسرائيلي استهدف اغتيال شخصيات عدة في العاصمة دمشق.

ودأبت إسرائيل على شن غارات جوية على دمشق وغيرها من المدن السورية، وتقول إنها تستهدف مليشيات موالية لإيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية أن غارة إسرائيلية استهدفت الأحد موقعا قرب حاجز لقوات النظام السوري في منطقة وادي حنا في القصير بريف حمص وسط البلاد.

وصاحبَ الغارة تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية ومحاولة الدفاعات الجوية السورية التصدي لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.