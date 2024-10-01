قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء منطقة الفيلات غرب العاصمة دمشق.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدّى لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في نبأ عاجل إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، مستخدمة في ذلك الصيغة نفسها التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.

وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وسائل إعلام سورية تجدد الانفجارات في دمشق للمرة الثالثة

ودأبت إسرائيل على شن غارات جوية على دمشق وغيرها من المدن السورية، وتقول إنها تستهدف مليشيات موالية لإيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية أن غارة إسرائيلية استهدفت الأحد موقعا قرب حاجز لقوات النظام السوري في منطقة وادي حنا في القصير بريف حمص وسط البلاد.

وصاحبَ الغارة تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية ومحاولة الدفاعات الجوية السورية التصدي لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.