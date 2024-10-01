"سنعيد 7 أكتوبر".. غزة تحتفل بقصف إيران لإسرائيل

الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران بشكل مفاجئ على إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء وجد صدى تلقائيا في قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لحرب مدمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عام.

أهالي غزة احتفلوا بالقصف الإيراني لإسرائيل، وكان المشهد الأبرز صرخة أحد شباب غزة وهو يشاهد الصواريخ الإيرانية في سماء القطاع في طريقها لضرب إسرائيل حيث قال "سنعيد 7 أكتوبر".

فيما رقص أطفال مخيم جباليا شمال القطاع فرحا بذلك، وعلت أصوات الزغاريد والاحتفالات في خانس يونس جنوب القطاع.

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