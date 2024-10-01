غارة إسرائيلية تستهدف مسؤول كتائب شهداء الأقصى في لبنان

نفذت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء غارة جوية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، واستهدفت منزل اللواء منير المقدح مسؤول فرع لبنان بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في المخيم أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل نجل اللواء المقدح"، مؤكدا أنها أسفرت عن وقوع إصابات، لكنه لم يؤكد ما إذا كان المقدح موجودا داخل المنزل.

وكانت إسرائيل أعلنت في أغسطس/ آب الماضي أنها اغتالت في غارة جوية مماثلة شقيق منير، خليل المقدح الذي أكّدت يومها أنه كان أحد قادة كتائب شهداء الأقصى.

ويوم أمس الإثنين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قائدها في لبنان فتح شريف أبو الأمين استشهد في غارة في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان مع زوجته وابنه وابنته. وأكدت إسرائيل لاحقا أنها قتلته.

كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استشهاد 3 من كوادرها في غارة في منطقة الكولا، وأكدت إسرائيل لاحقا أنها قتلت اثنين من قياديي الجبهة هما مسؤول منطقة لبنان نضال عبد العال، والمسؤول العسكري في لبنان عماد عودة.

وفجر الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن عملية برية في جنوب لبنان.