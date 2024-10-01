استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال قرب محور نتساريم

استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين قرب محور نتساريم بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى، حاولوا العودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

ووفقا لشهود عيان فقد حاولت "مجموعة من النازحين الفلسطينيين تجمعوا عند مفترق النويري غرب مخيم النصيرات، العودة إلى محافظة شمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، قرب محور نتساريم".

وأضاف الشهود أن "الآليات الإسرائيلية سارعت بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف مدفعية تجاه النازحين هناك، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم".

كما أطلقت الآليات العشرات من قنابل الإنارة في أجواء وسماء مخيم النصيرات ومحور نتساريم وأجرت عمليات تمشيط وحركة في المناطق المحاذية لشمال المخيم، للتأكد من عدم وجود أي عمليات تسلل أو اقتراب من المحور، وفق الشهود.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن من وصفتهم بـ "80 مخربا مسلحا حاولوا اجتياح قواعد عسكرية إسرائيلية على محور نتساريم".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "العشرات من المشتبه بهم الذين يشكلون خطرا ويتحركون باتجاه القوات العاملة وسط قطاع غزة "نتساريم"، مضيفا أطلقت قواتنا النار عليهم، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا والحادث تحت السيطرة .