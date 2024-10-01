الحوثيون يقصفون إيلات بالمسيرات ويدعون "لمعركة مصيرية"

أفاد الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع باستهداف مواقع عسكرية في مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر، كما تحدث عن "معركة مصيرية" ضد إسرائيل.

وفي كلمة له، قال سريع إن استهداف أم الرشراش (إيلات) تم بـ4 طائرات مسيرة من نوع "صماد 4".

وأكد سريع "الوقوف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مؤامراته التوسعية".

ودعا "الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية".

وقبيل كلمة سريع، أفادت مصادر ملاحية دولية بتعرض سفينة لهجوم من زورق مسير قبالة السواحل الغربية لليمن، مضيفة أن التحقيقات جارية.

وشنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أمس الاثنين هجوما واسعا على أهداف تابعة للحوثيين في منطقتي الحديدة ورأس عيسى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات شملت محطات كهرباء ومرفأ لاستيراد النفط.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي أولى هجماته المعلنة على اليمن في يوليو/تموز الماضي، ردا على استهداف تل أبيب بصاروخ حوثي.