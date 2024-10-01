قصف متواصل لجنوب لبنان وسقوط صواريخ شمالي إسرائيل

قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم الثلاثاء عدة بلدات جنوب لبنان، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ شمال إسرائيل.

وقال المراسل إن القصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفركلا والعديسة والخيام والوزاني جنوبي لبنان.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن 10 أشخاص بينهم أطفال قتلوا وأصيب 5 آخرون جميعهم من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة الدوادية.

وفي المعسكر المقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صواريخ عدة سقطت في بلدة المطلة شمال إسرائيل دون وقوع إصابات.

بدوره، أكد حزب الله اللبناني أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في المطلة، وأنه حقق إصابات مباشرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في المطلة وبلدة أفيفيم بالجليل الأعلى شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه صفد وإنه اعترض صاروخين فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وخلال الليلة الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا عنيفا ومكثفا على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر حتى عصر الاثنين عن ما لا يقل عن 962 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2778 جريحا.