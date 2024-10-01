إصابات وحريق جراء إطلاق 10 صواريخ باليستية على تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيليين بجروح متوسطة جراء قصف صاروخي ضرب منطقة تل أبيب الكبرى.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت على تل أبيب.

وأضافت القناة أن شظايا الصواريخ الاعتراضية سقطت شمال تل أبيب في شارع 6 المعروف بعابر إسرائيل.

من جهتها، أفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنها رصدت 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو تل أبيب الكبرى.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق 10 صواريخ باليستية من لبنان باتجاه تل أبيب.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ جراء إطلاق حزب الله الصواريخ من لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى واعتراض عدد منها.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية مركزة في جنوبي لبنان تشمل عددا من القرى القريبة من الحدود.

وقتل أكثر من ألف شخص في لبنان، وفق السلطات، منذ أن ارتفع مستوى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.