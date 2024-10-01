شهداء وجرحى بقصف مدرسة تؤوي نازحين شرقي غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الثلاثاء مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة.

وقال المراسل إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مدرسة الشجاعية التي تؤوي مئات النازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، في بيان، إن فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي على مدرسة الشجاعية.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر طبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة أن القصف أدى إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بعضها خطيرة، قبل أن يرتفع عدد القتلى.

185 مركزا

وبعد هذا الاستهداف، يرتفع عدد مراكز النزوح والإيواء التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 185، استنادا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارة جوية استهدفت منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.