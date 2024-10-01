بايدن يأمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل في إسقاط صواريخ إيران

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن الجيش "بمساعدة الدفاعات الإسرائيلية" وإسقاط الصواريخ الإيرانية التي تستهدف إسرائيل، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان.

وقال البيان إنّ بايدن ونائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها تدافع بنشاط ضد الصواريخ التي تطلقها إيران.

وأعلنت إسرائيل، مساء اليوم، أن إيران أطلقت عليها نحو 250 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه انتقام لاغتيال كل من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل نصر الله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تتخوف من تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

ووفق المسؤولين الأميركيين فإن السيناريوهات الأكثر تطرفا لما يجري تشمل ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.

وتقول الصحيفة نقلا عن هؤلاء المسؤولين أن واشنطن كانت تقيم مؤخرا كيف يمكن تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

في السياق، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بتصعيد تلو الآخر" بعدما أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء "لا بد أن يتوقف هذا. نحتاج بكل تأكيد إلى وقف إطلاق النار".