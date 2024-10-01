الحوثيون يستهدفون سفينتين في البحر الأحمر وبحر العرب

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها نفذت 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهادي، استهدفت سفينتين إحداهما نفطية بريطانية تعرضت لإصابة بالغة، وهو ما اعترفت به وكالة أمن بحري بريطانية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان تلفزيوني، إن قوات الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة (CORDELIA MOON) النفطية البريطانية في البحر الأحمر بـ8 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة بالغة، وهو ما أكدته وكالة "يو كاي إم تي أو" التي تديرها البحرية الملكية البريطانية.

وأضاف أنه تم خلال العملية الثانية استهداف سفينة (MARATHOPOLIS) في المحيط الهندي بصاروخ مجنح، بينما العملية الثالثة تمثلت في استهداف السفينة مجددا لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، دون ذكر الجهة التابعة لها.

وأشار سريع إلى أنه تم استهداف السفينة أثناء إبحارها في منطقة عمليات القوات المسلحة (الحوثية) في البحر العربي، وتم استهدافها بطائرة مسيرة، وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.

بيان المتحدث الحوثي يأتي بعد أن أعلنت جماعته في وقت سابق اليوم، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة استهدفتا مدينتي يافا وإيلات وسط إسرائيل، مشيرة إلى تحقيق أهدافهما بنجاح.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لتشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.