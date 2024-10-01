الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة ويشتبك مع المقاومة

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مخيم بلاطة للاجئين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباك مع عناصر من فصائل المقاومة فلسطينية.

وقال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس واشتبكت مع عناصر من فصائل فلسطينية، وأضافوا أن جيش الاحتلال دفع بقوات جديدة لمخيم بلاطة مع سماع أصوات تبادل إطلاق نار داخل المخيم.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة اقتحامات شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل عددا من الفلسطينيين، بينهم مصاب بالرصاص في البلدة القديمة بنابلس، وفق مصادر محلية وطبية.

وبالتزامن مع حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألفا، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم مطلق من الولايات المتحدة تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.