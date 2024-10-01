اجتياح لبنان عملية برية غير محدودة وأطماع جديدة لنتنياهو

الاجتياح البري وسم متفاعل على منصات التواصل العربية مع إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية برية محدودة جنوبي لبنان وفقا لقرار المستوى السياسي.

وأكثر ما لفت انتباه رواد العالم الافتراضي في تصريحات السياسيين في تل أبيب والصحافة الإسرائيلية والعالمية المصطلح الذي تم استخدامه قبل انطلاق العملية البرية بأنها ستكون "محدودة في لبنان"، وهو ما شكك به جمهور منصات التواصل.

وشرح بعض المحللين مفهوم "العملية العسكرية الخاصة أو المحدودة بالقول إنه "تلطيف تستخدمه الدول لوصف الأعمال العسكرية التي لا تشكل إعلانا رسميا للحرب، في حين أن المصطلح نفسه ليس له تعريف قانوني محدد بموجب القانون الدولي، فإنه غالبا ما يستخدم لتبرير الأعمال العسكرية التي تدرك الدول أنها ترتكب جريمة العدوان".

الصباح الحزين ١ اكتوبر ٢٠٢٤ التليفزيون الإسرائيلي يعلن رسمياً بدايه الغزو البري والهجوم علي لبنان و تشارك قوات الفرقة 98 لواء الكوماندوز

لواء المظليين

اللواء 7 المدرع مئات الالاف من اللبنانيين تركوا منازلهم و غادروا ستبدأ الحرب بين حزب الله واسرائيل بعد انسحاب الجيش… pic.twitter.com/gU1rTxPKRT — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) October 1, 2024

وأشار بعض المغردين إلى أن الاحتلال يدعي أن العملية البرية ستكون محدودة، ولكنها في الحقيقة هي غير محدودة، ولكنهم يتخوفون من فشلها، ففي حال أنهم استشعروا فشل العملية سينسحبون ويحفظون ماء وجوههم تحت اسم أن العملية كانت محدودة، وفي حال أنهم حققوا نجاحات وتقدما سيستمرون فيها دون توقف.

#الإجتياح_البري

أعتقد لو نجحوا، هيكون إحتلال طويل الأجل لجنوب لبنان زي الضفة كدا ، حتي يتم تأمين سكان شمال الإحتلال ، وهيبتدوا يعملوا مستوطنات تدريجيا. https://t.co/QImjU5gNnP — 🅼.🆂🅷🅾🆆🅼🅰🅽 (@Showman1986) October 1, 2024

واعتبر آخرون أن الاجتياح البري الإسرائيلي للبنان هو من نوع استعراض القوة، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بنشوة الانتصار بعد اغتيال أمين حزب الله حسن نصر الله وأغلبية قادة الحزب من الصف الأول.

وحذر مغردون من اتساع نفوذ إسرائيل في المنطقة وسيطرتها على مناطق عربية جديدة دون التصدي إلى هذا المشروع الذي يسعى نتنياهو إلى تحقيقه من خلال السيطرة على مناطق جديدة في لبنان.

#لبنان#الإجتياح_البري

دوله عربيه شقيقه عضو بالجامعه العربيه يقصفها جيش معادي منذ ايام طويله ويدمر منشئاتها وبنيتها التحتيه ويقتل عشرات المدنيين الابرياء ثم بعدها يتوغل برياً داخل اراضيها وسط صمت مريب وغريب من"جامعة الخزي والعار العربيه" المشهوره بجامعة الدول العربيه!!!… pic.twitter.com/acphnuvAFf — نامي حراب المطيري (@NamiHerab) September 30, 2024

وقال بعضهم إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا عنيفا وأحزمة نارية على 3 قرى هي "الخيام، الوزاني، وكفركلا"، مشكلا مثلثا ملاصقا للحدود، قد يكون نقطة انطلاق له في العملية البرية.

وأشار هؤلاء إلى أن العملية هي محاولة لفصل البقاع عن جنوب لبنان، وتكون نقطة لمرحلة ثانية للانطلاق نحو الساحل والسيطرة على الليطاني وفصل الجنوب، كما حدث في شمال قطاع غزة.

وأضافوا أنه بهذا الأمر سيكون بمثابة "محور الليطاني" مشابها لمحور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى في قطاع غزة، والهدف منه عزل الجنوب وقطع خطوط الإمداد.

مؤكدين أن هذا الطريق سيمر على جثث الأطفال وتدمير الآلاف من المنازل وارتكاب المجازر، وستكون فقط المرحلة الأولى من الفصل، التي ستمتد تدريجيا إلى مناطق أخرى وأطماع جديدة للاحتلال الإسرائيلي.

الواضح أنها هكذا عملية قياس ردود الفعل وإمكانيات المقاومة اللبنانية ورصد تمركزات القوات ووسائل الدفاع م د وغيره — 🇾🇪🇸🇦🇵🇸 I’m waleed , (@waleedmewaleed1) October 1, 2024

واعتبر محللون إن كل ما يجري إلى الآن من مهاجمة الاحتلال لقرى الحافة الجنوبية للبنان ينتمي لعمليات الاستطلاع بالقوة لبناء موطئ قدم يتيح له زج قوات أكبر بعد الاطمئنان لمسرح العمليات، ونجاحه في تقويض بنية حزب الله التحتية وإضعاف أنساقه الدفاعية، ولكن الاحتلال يخشى التورط في مقتلة كمجزرة الدبابات في وادي الحجير في 2006، الأمر الذي لن يكون التعافي منه سهلا، خاصة في بداية عملية برية.

صنعت الدبابة لتستقر على جنازيرها ..

لكن حزب الله جعل الدبابات ترقص البالية ..

لقد استقرت الدبابات في لبنان على كل شيء إلا على جنازيرها ..

لأول مرة في العالم جعل مدربوا حزب الله الدبابات تؤدي جميع التمارين الرياضية 😅 صور من حرب تموز 2006 ..

إعادة #الإجتياح_البري

#حزب_الله pic.twitter.com/r3ohYbkgAq — هاشم الغيثي (@hashem_ghaithi2) September 30, 2024

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي تدوينة عبر منصة إكس قال فيها "معارك عنيفة تدور في جنوبي لبنان"، داعيا "السكان لعدم التحرك بالمركبات من الشمال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر".