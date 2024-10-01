180 صاروخا في نصف ساعة.. إيران تضرب إسرائيل

باغتت إيران إسرائيل، مساء الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية.

فقد قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال نصف ساعة على إسرائيل، ودعت الخارجية الإسرائيلية السكان بالتوجه للملاجئ.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وفيما يلي أبرز التطورات أولا بأول:

الخارجية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل تدفع الملايين إلى الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران.

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: أكثر من 180 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يطلق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

الحرس الثوري الإيراني: العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

الحرس الثوري الإيراني: هذه العملية رد على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا.

الحرس الثوري الإيراني: هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

مواقف إسرائيلية

يسرائيل هيوم: إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتوجيه الرحلات إلى مطارات بديلة خارج إسرائيل.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مبنى شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.

إعلام إسرائيلي 1864 إنذارا في الساعة الأخيرة بجميع أنحاء إسرائيل.

القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر: سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة.

هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا.

أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ إيرانية على تل أبيب، حسب صحيفة معاريف.

دانيال هغاري: لا نرصد أي تهديد جوي من إيران الآن وبإمكان الجميع الخروج من الملاجئ مع إبقاء حالة اليقظة والتأهب.

هغاري: هذا الهجوم ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

هغاري: أطلب من المواطنين عدم نشر أو مشاركة أي توثيقات وصور لأماكن سقوط الصواريخ والاستهدافات.

القناة الـ13 الإسرائيلية: نتنياهو متواجد منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الأرض بمدينة القدس.

زعيم معسكر الدولة بيني غانتس: إيران تخطت الخطوط الحمراء مرة أخرى وندعم العمل بقوة لضربها فإما نحن أو هم.

يديعوت أحرونوت: رصد سقوط صواريخ قرب قاعدة نفاتيم العسكرية في النقب جنوب إسرائيل خلال الهجوم الإيراني.

اعتراض أردني ودعم أميركي

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في مناطق متعددة من الأردن نتيجة اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية.

البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية.

وكالة أنباء فارس عن مسؤول إيراني: أكثر من 80 صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها.

وكالة أنباء فارس عن مسؤول إيراني: دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

صفارات الإنذار تدوي مجددا في النقب والبحر الميت ومركز إسرائيل ومستوطنة إريئيل ومستوطنات بالضفة الغربية.

"أيه بي سي" عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة اعترضت بعض الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها على إسرائيل.

حماس تبارك

حماس: نبارك عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية التي جاءت ردا على العدوان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

المتحدث باسم أنصار الله: نبارك العملية الإيرانية التي ضربت أهدافا عسكرية للعدو داخل فلسطين المحتلة.

إسرائيل تتوعد

هيئة البث الإسرائيلية: يتوقع أن يتخذ المجلس الوزاري المصغر المنعقد حاليا قرارا بشأن طبيعة الرد على إيران.

هيئة البث الإسرائيلية: أي قرار سيتخذ سيعتبر دراماتيكيا وقد يقود إلى إشعال حرب إقليمية.

الجيش الإسرائيلي: لا يوجد أي مس بجاهزية سلاح الجو وسنواصل الليلة شن هجمات قوية في منطقة الشرق الأوسط.

حزب الله يؤكد الأضرار

مصدر قيادي بحزب الله للجزيرة:

إسرائيل أصيبت بشكل مباشر لا سيما القواعد الجوية.

أغلب أهداف الضربة تحققت وفق الخطة الموضوعة.

تم استهداف قواعد نيفاتيم وحتساريم وتل نوف ونيتساريم وغليلوت.

حجم الاعتراض الصاروخي الإسرائيلي كان ضعيفا.

تم التأكد من وقوع إصابات كبيرة بين الجنود الإسرائيليين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري قال قبل فترة وجيزة إن واشنطن أبلغتهم اليوم الثلاثاء أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبا، محذرا من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".

يشار إلى أن إيران كانت قد حذرت في وقت سابق من أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية الجمعة الماضية "لن يمر دون رد".

كما اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي.

كما ندد المسؤولون الإيرانيون بشدة باغتيال نصر الله، بينما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على دعم واشنطن الثابت "بشأن الدفاع عن إسرائيل في ضوء تهديدات إيران وشبكة وكلائها".