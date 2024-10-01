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إيران تقصف إسرائيل بمئات الصواريخ

This picture shows projectiles being intercepted by Israel above Tel Aviv on October 1, 2024. - Air raid sirens sounded in central Israel on October 1, the military said, a day after the army launched ground operations into southern Lebanon targeting Hezbollah positions. "Sirens sounded in central Israel," the military said, without providing details of the areas that were affected. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
إيران تقصف تل أبيب بمئات الصواريخ (الفرنسية)
1/10/2024-|آخر تحديث: 1/10/202408:11 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل، ودعت الخارجية الإسرائيلية السكان بالتوجه للملاجئ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأضاف أن هذه العملية ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة مبنى شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.

المصدر : الجزيرة

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