إيران تقصف إسرائيل بمئات الصواريخ

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل، ودعت الخارجية الإسرائيلية السكان بالتوجه للملاجئ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأضاف أن هذه العملية ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة مبنى شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.