حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من أن عواقب هجومها البري على لبنان لن تكون مشابهة لعمليات الاحتلال التي قامت بها سابقا.

وقال أردوغان -خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان التركي- "أحذر إسرائيل بشكل صريح، فعواقب الهجوم البري على لبنان لن تكون مشابهة لاحتلالاتها السابقة".

وأضاف أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة وهجمات إرهابية في لبنان وتستفز الدول لجر المنطقة إلى محرقتها.

ولفت إلى أن إسرائيل "تحت إدارة المدعو نتنياهو الذي يحاكي هتلر"، ارتكبت بكل استهتار في الأسابيع الـ51 الماضية فقط، جميع الجرائم ضد الإنسانية.

واستطرد "جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة الجماعية والمجازر والعنصرية والتمييز والتحرش والاغتصاب والتعذيب والتطهير العرقي وقتل الصحفيين والقضاء على حرية التعبير وقصف دور العبادة والمستشفيات والمدارس، تم ارتكابها مرات عديدة".

القتل والحقد والضغينة

وذكر أن غزة تحت سيطرة "شبكة القتل (الإسرائيلية) التي يحركها الحقد والضغينة"، تحولت إلى معسكر إبادة كبير قُتل فيه 42 ألف إنسان بريء، وفق تعبيره.

وأضاف "مهما فعلت إسرائيل، فسوف يتم إيقافها عاجلا أم آجلا، فكما تم إيقاف هتلر الذي ظن أنه الأقوى، سيتم إيقاف نتنياهو بنفس الطريقة".

وشدد أردوغان على أن الوصمة السوداء التي تلطخ بها جبين ليس إسرائيل فحسب، بل أيضا الدول الأخرى لاسيما الغربية، "لن تُنسى لقرون".

وأشار إلى أن "الإدارة الإسرائيلية التي تتحرك من منطلق هذيان الأرض الموعودة، تضع الأراضي التركية نصب عينيها بعد فلسطين ولبنان".

وتابع "العدوان الإسرائيلي يشمل تركيا أيضا لذلك سنقف ضد إرهاب الدولة هذا بكل الوسائل المتاحة من أجل وطننا وشعبنا واستقلالنا".

وأردف قائلا "الاحتلال والإرهاب والقصف العدواني بجوارنا ولسنا أمام دولة تلتزم بالقوانين بل قطيع من القتلة يتغذون على الدم والاحتلال".