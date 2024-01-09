657 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة عام 2023

ارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2023، ووصل إلى 657.

وحسب المعطيات التي نشرها موقع منظمة أرشيف العنف المسلح "جي في إيه" (GVA) زاد عدد حوادث إطلاق النار الجماعي عام 2023، وبلغ 657 حادثة على الأقل مقارنة بعام 2022 إذ بلغت 646.

وتفيد معطيات الموقع بأن 42 ألفا و988 شخصا قُتلوا، وأصيب 36 ألفا و366 شخصا في كافة الهجمات المسلحة التي وقعت بالولايات المتحدة عام 2023.

وأشار الموقع إلى أن المعطيات التي جمعها عن حوادث إطلاق النار الجماعي حصل عليها عن طريق أكثر من 7 آلاف مصدر.

وبلغ عدد رجال الشرطة الذين قتلوا بسبب حوادث إطلاق النار 368 عام 2023.

وتُعرّف منظمة "أرشيف العنف المسلح" "جي في إيه" (GVA) جرائم القتل الجماعي، بأنها إطلاق نار يؤدي إلى إصابة أو قتل 4 أشخاص أو أكثر، ليس بينهم مُطلق النار ذاته.

وتشير بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن أعداد البنادق التي يملكها الأميركيون تزيد على أعداد المواطنين بنسبة 120 بندقية لكل 100 أميركي. في حين أشار استطلاع حديث لمؤسسة "غالوب" أُجري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى أن حوالي 45% من الأميركيين يعيشون بمنزل فيه مسدس واحد على الأقل.

وكشفت دراسة -نشرتها أواخر عام 2022 دورية "جاما نتوورك أوبن" (JAMA Network Open) وتضمنت تحليلا لعدد وفيات حوادث الأسلحة النارية في العقود الثلاثة الماضية- عن مقتل ما مجموعه أكثر من مليون أميركي منذ عام 1990.

ومع كل حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة تتجدد الدعوات لتبني سياسات أقوى لمنع مزيد من الحوادث. ومع ذلك، فإن جميع التشريعات التي يتم عرضها تقلل من الحوادث، لكنها لا تمنعها ولا تعرقل عمليات شراء الأسلحة النارية.