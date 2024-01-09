منظمة حقوقية: 2023 عام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين

قالت منظمة حقوقية فلسطينية إن العام الماضي كان عام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين، بعد أن قتلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 8 آلاف طفل في غزة و81 طفلا بالضفة الغربية بما فيها القدس.

وأوضحت منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" أن هذا المعدل مرشح للزيادة حيث لا يزال الآلاف في عداد المفقودين في غزة، عدا عن قيام الاحتلال بقطع الغذاء والمياه والكهرباء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع، واستمراره بشن هجمات عشوائية ومباشرة ضد المباني السكنية والبنية التحتية المدنية والنظام الصحي.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن معدل "قتل الأطفال الفلسطينيين خلال العام الماضي غير مسبوق"، لافتة إلى أنهم شكّلوا "أهدافا رئيسية للاحتلال"، مؤكدة أن الأدلة التي جمعتها تشير لانتظام استخدام قوات الاحتلال للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف ترقى لمستوى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.

وذكرت أن إسرائيل تشن حملة متعمدة ومنهجية في جميع أنحاء الضفة وغزة لتدمير الحياة الفلسطينية، لافتة إلى أن العام الماضي شهد استشهاد 121 طفلا في الضفة على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال والمستوطنين أطلقوا النار على 102 طفل فلسطيني وقتلوهم بالذخيرة الحية، فيما استشهد 19 طفلا فلسطينيا بهجمات جوية شمال الضفة؛ من بينهم 14 طفلا استشهدوا بهجمات لطائرات مُسيَّرة، و4 آخرون بصواريخ أطلقتها مروحية هجومية، وطفل واحد في غارة جوية لطائرة حربية إسرائيلية.

وفي السياق، قالت المنظمة الحقوقية إنها وثّقت منع الجيش الإسرائيلي المسعفين ومركبات الإسعاف من تقديم المساعدة للجرحى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.

وتابعت أنه خلال عام 2023 تم توثيق 38 حالة منعت فيها قوات الاحتلال مركبات الإسعاف والمسعفين من الوصول للمصابين، من بينهم أطفال.

اعتقال وتعذيب الأطفال

كما أكدت المنظمة الحقوقية أن الجيش الإسرائيلي واصل خلال عام 2023 اعتقال وتعذيب ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات العسكرية بشكل تعسفي.

وقدرت أن معدل الأطفال الذين تم اعتقالهم شهريا خلال العام الماضي وصل إلى 165 طفلا، كما ذكرت أن إسرائيل تعتقل سنويا ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني وتحاكمهم في محاكم عسكرية.

وقالت إن الأطفال يتعرضون لظروف تحقيق صعبة، منها تقييد الأيدي وعصب الأعين والحرمان من النوم، كما أنهم يدلون باعترافاتهم بعد تعرضهم للإساءة اللفظية والتهديدات والعنف الجسدي والنفسي والتعذيب.

استبيان

وبحسب استبيان أجرته المنظمة على عينة لشهادات 75 طفلا اعتقلهم الجيش في الضفة والقدس، فقد أظهر أن 61% منهم تعرضوا للعنف الجسدي بعد الاعتقال و96% منهم كانوا مقيدي الأيدي و88% معصوبي الأعين.

وذكرت المنظمة، وفق الاستبيان، أن 47% من الأطفال تم اعتقالهم من منازلهم ليلا، فيما واجه 69% منهم إساءة لفظية وترهيبا، كما تعرض 65% لتفتيشهم عراة مرة واحدة على الأقل.

وأفادت المنظمة بأن 72% من الأطفال المعتقلين تعرضوا للحرمان من الغذاء والماء الكافيين، كما تم استجواب 97% منهم دون حضور أحد من أفراد أُسَرهم، فيما لم يتم إبلاغ 95% من الأطفال عن سبب اعتقالهم.

وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل عزلت 24% من الأطفال الذين أجرت عليهم الدراسة، لمدة يومين أو أكثر.