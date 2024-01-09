متظاهرون يقطعون جسورا في نيويورك دعما للفلسطينيين

أغلق عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين 3 جسور حيوية ونفقا يربط مانهاتن ببقية نيويورك والمناطق المحيطة بها، أمس الاثنين، في تحرك منسق احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وربط المتظاهرون أنفسهم بإطارات وكراسي وببعضهم بعضا على جسر بروكلين الذي يربط المنطقة التي تحمل الاسم نفسه بالحي المالي في مانهاتن.

وتقول المتظاهرة أوليفيا ليفين (31 عاما) التي تمارس مهنتي التمثيل والكتابة "هذه التظاهرات مهمة، لأننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار. من المهم تعطيل الأنشطة اليومية لإظهار مدى أهمية ذلك ولإنهاء الحصار في غزة".

وطوّق العشرات من أفراد الشرطة، بعضهم يحمل قواطع مسامير وأربطة كابلات بلاستيكية بيضاء، مجموعة من المتظاهرين الذين اصطفوا على الجسر.

وهتف حشد من الأشخاص الذين تجمعوا لدعم المجموعة التي تم تطويقها على جسر بروكلين "فلسطين حرة حرة".

ونظمت تحركات مماثلة على جسري مانهاتن وويليامزبرغ اللذين يربطان جزيرة مانهاتن ببروكلين.

شل حركة المرور

وأدى الإغلاق إلى شل حركة المرور في ساعة الذروة، وتسبب في اعتقال أكثر من 100 شخص.

وأغلق المتظاهرون طريق جسر بروكلين بأذرع مربوطة بإطارات مملوءة بالخرسانة ومواسير "بي في سي".

وقال ضابط بشرطة نيويورك مخاطبا المتظاهرين عبر مكبر للصوت "أنتم تعرقلون حركة المرور، سيتم القبض عليكم إذا لم تغادروا".

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس حذر مكتب إدارة الطوارئ في المدينة الركاب من توقع تأخيرات على جسور بروكلين ومانهاتن وويليامزبرغ والبحث عن طرق بديلة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين على منحدر آري هالبرستام التذكاري على جسر بروكلين، وهم يهتفون "فلسطين حرة، حرة" بينما يعرقلون حركة المرور باتجاه بروكلين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 23084 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.