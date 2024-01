شرطة نيويورك تغلق "نفقا سريا" تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم

اندلعت اشتباكات -أمس الاثنين- في كنيس يهودي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك إثر محاولة أعضاء من حركة "حاباد" -أكبر منظمة يهودية في العالم- إيقاف عمال بناء جاؤوا لسد نفق سري تم حفره أسفل الكنيس بشكل غير قانوني.

وذكرت صحيفة ديلي ميل -اليوم الثلاثاء- أنه "تم القبض على 10 أشخاص بعد استدعاء قسم شرطة نيويورك لتنفيذ قرار إغلاق النفق بالقوة ومحاولة عدد من شباب الحركة المتشددة التصدي لرجال الشرطة".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تم اكتشاف النفق أسفل المقر العالمي لحركة "حاباد"، وهو مبنى مشهور في منطقة كراون هايتس في مدينة بروكلين، واستدعى قادة الكنيس مهندسي الإنشاءات لتقييم الأضرار.

وفي مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مساحة خرسانية كهفية بعرض حوالي 20 قدما أسفل قسم النساء في مبنى الحركة.

Big Scandal in New York right now happening as it was discovered that Jews had secretly built underground tunnels beneath their synagogues.

What were they doing with these underground tunnels? What were they used for? pic.twitter.com/9Gb2FHN6H6

— Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) January 9, 2024