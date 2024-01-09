شاهد.. القسام والسرايا تستهدفان قوتين إسرائيليتين بغزة وخان يونس

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من استهداف قوتين إسرائيليتين في مدينتي غزة وخان يونس تواليا.

وأظهرت المشاهد -التي بثتها الجزيرة- الكمين الذي نفذته عناصر القسام لقوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون بغزة.

وتضمنت المشاهد في البداية رصد قوات الاحتلال المتقدمة باتجاه الكمين الذي بدأ بضرب هذه القوات من قبل مجموعة الإسناد بحسب القسام.

وعقب ذلك اشتبك مقاتلو القسام مع القوة الخاصة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، قبل استهداف قوات الإنقاذ والنجدة، ثم تفجير عبوة ناسفة بالجنود.

وتزامنا مع عرض الفيديو، قالت كتائب القسام في بيان، إن مقاتليها استهدفوا قوة راجلة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وكذلك آلية (جيب) وصلت لإنقاذهم بحي الزيتون بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، يظهر مقطع سرايا القدس استهداف قوة راجلة إسرائيلية تحصنت بأحد مباني مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عناصر من السرايا وهم يتنقلون بين المنازل من أجل الوصول لأقصر مسافة ممكنة تفصلهم عن القوة الإسرائيلية الخاصة.

وتضمنت المشاهد لحظة استهداف المنزل بقذيفة مضادة للتحصينات أصابت الهدف، قبل أن يكمل عنصر آخر من السرايا المهمة بإطلاق عيارات نارية، مرددا هتافات "الله أكبر.. ولعت ولعت".