العشرات يتظاهرون أمام مقر لقاء بلينكن وهرتسوغ في تل أبيب

تظاهر عشرات الأشخاص، اليوم الثلاثاء، أمام الفندق الذي التقى فيه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بمدينة تل أبيب.

ووفقا لتقارير متطابقة أوردتها وسائل إعلام عبرية، شارك بالمظاهرة عشرات النساء الإسرائيليات والأميركيات، وأفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة لدى الفصائل الفلسطينية إثر عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحمل المتظاهرون لافتات دعت لإعادة المحتجزين من غزة، بينها لافتة كتب عليها "(يا) بايدن، أنت وحدك يمكنك إنقاذهم"، وأخرى طالبت بإبرام اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

سلسلة اجتماعات

واستهل بلينكن اجتماعاته في إسرائيل بلقاء هرتسوغ، ومن المقرر أن يعقد على مدار اليوم في تل أبيب سلسلة اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، والوزير بالمجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، إضافة للقاء مع مجلس الحرب الإسرائيلي.

وكان بلينكن وصل أمس الاثنين إسرائيل، وهي المحطة الخامسة من جولته في المنطقة التي بدأها الجمعة، وتقوده غدا إلى الضفة الغربية، ومن ثم إلى مصر.

وشكر هرتسوغ -خلال لقائه بلينكن- الولايات المتحدة على دعمها إسرائيل، في حين انتقد بشدة الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية -الجهاز القضائي للأمم المتحدة- والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

من جهته، قال الوزير الأميركي إنه يرغب في النقاش مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن المواقف التي استمع إليها خلال جولته في المنطقة، والتي شملت تركيا وقطر والإمارات والسعودية واليونان.

ومن المنتظر أن يلتقي بلينكن أيضا عائلات الأسرى الإسرائيليين، في حين سيلتقي رئيس المعارضة يائير لبيد صباح غد الأربعاء.

وتعد هذه الزيارة الخامسة لبلينكن إلى إسرائيل، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.