برصاص مباشر في الرأس.. الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين في طولكرم

واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية بالتوازي مع استمرار حربه على قطاع غزة التي أكملت 3 أشهر، حيث كانت مدينة طولكرم مسرحا لاعتداء وحشي راح ضحيته 3 فلسطينيين في ضاحية أكتابا شرقي المدينة، فضلا عن اعتقال رابع.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفلسطينيين الثلاثة مباشرة في الرأس.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية قد تسللت إلى الضاحية بهدف اعتقال مطلوبين حيث وقعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين في المدينة.

وحسبما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الصحة الفلسطينية فإن الشهداء الثلاثة هم يوسف علي الخولي (22 عاماً)، وعاهد سلمان موسى (23 عاماً)، وطارق أمجد شاهين (24 عاماً)، ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 340 منذ السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى 3949 جريحا، وفق معطيات الوزارة.

اقتحام وحصار واشتباكات

من جانبه، قال تلفزيون فلسطين إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم، وحاصرت منزلا ومركبة في ضاحية أكتابا في المدينة، بالتزامن مع اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشبان الثلاثة وتركهم ينزفون، واعتقل شابا مصابا، وبعد انسحابه تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم ونقلتهم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمه نقلت إلى المستشفى ذاته شابا (21 عاما) أصيب بالرصاص الحي أسفل الظهر.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال بدأت في اقتحام مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من كافة محاورها.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.